Aeffe: in 2024 torna all'utile per 19,3 mln, ricavi a 251 mln (-21,3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar - Via libera del cda della maison Aeffe ai conti 2024 che vedono un ritorno all'utile pari a 19,3 milioni di euro (rispetto alla perdita di 32,1 milioni dell'anno precedente). Cosi' in una nota della societa' del lusso che ha tra i suoi brand Alberta Ferretti e Moschino. I ricavi consolidati calano a 251 milioni (-21,3% a cambi correnti), con un ebitda che balza a 84,7 milioni (il 33,8% dei ricavi) rispetto ai 5,8 milioni del 2023. L'indebitamento finanziario netto (comprensivo dell'effetto Ifrs 16) e' pari a 152 milioni rispetto ai 253 milioni di fine 2023. Le vendite sul mercato Italia sono calate del 20,6% a 106,4 milioni. Quelle in Europa scendono del 22,4% attestandosi a 76,5 milioni, mentre i ricavi in Asia e nel Resto del mondo si attestano a 52,4 milioni (-21,4%). Le vendite in America sono infine calate del 20,3% a 15,4 milioni di euro.

'Mentre attendiamo con grande fiducia una ripresa generale dei mercati internazionali - spiega il presidente esecutivo di Aeffe, Massimo Ferretti - il nostro gruppo sta lavorando con una visione strategica chiara e ben definita per raccogliere i frutti di un processo di riorganizzazione dell'azienda e di riposizionamento dei nostri marchi'. Per il futuro, 'ci auguriamo che l'attuale instabilita' geopolitica sia seguita da una fase di rinnovato equilibrio e sviluppo che credo daranno un boost importante al settore della moda e del lusso'.

