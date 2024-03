Aeb (A2A): ebitda 2023 a 61 mln, investimenti per 61 mln (+49%)

Cedole per 12,18 mln, +56% nell'arco di 4 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - Nel corso del 2023 le societa' del perimetro Ambiente Energia Brianza (Aeb, Gruppo A2A) hanno generato ricavi per oltre 419 milioni di euro e realizzato investimenti per 61 milioni di euro, con un risultato d'esercizio aggregato che supera i 16,7 milioni di euro. Il margine operativo lordo, spiega una nota, e' di 61 milioni di euro, l'utile e' di 16 milioni e 773mila euro, mentre gli investimenti al 31 dicembre 2023 sono stati pari a 61 milioni di euro, in forte crescita (+49%) rispetto all'esercizio 2022, con focus su rinnovo delle reti del gas e dell'energia elettrica, efficientamento energetico, rinnovo del parco mezzi per la raccolta rifiuti, puntando sull'alimentazione elettrica. A tale crescita si aggiunge anche l'acquisizione della societa' VGE05 Srl per lo sviluppo di un parco fotovoltaico in Friuli-Venezia Giulia da 61 MWp, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di oltre 30mila famiglie. 'Quest'ultima operazione - osserva il presidente Massimiliano Riva - proietta Aeb tra i protagonisti nazionali dello sviluppo delle energie rinnovabili, dando un contributo importante alla decarbonizzazione del Paese e ponendo le basi per ulteriori investimenti in questo settore'. L'assemblea dei soci ha deciso di distribuire dividendi per 12.180.567 euro, pari a 10,5 euro per 1000 azioni detenute, in crescita dell'8,7% rispetto all'esercizio precedente. Negli ultimi 4 anni il dividendo per azione detenuta dai soci e' cresciuto del 56%; la distribuzione degli utili e' salita da 8 milioni di euro erogati nel 2021 (su dati di bilancio 2020) ai 12,2 di euro, in pagamento dal prossimo primo luglio.

