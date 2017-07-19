AdR: Troncone, 2025 da record con 51,3 mln di passeggeri, 2026 in crescita -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Manciano, 20 feb - 'Gli altri aeroporti che crescono piu' velocemente crescono alla meta' del ritmo di crescita' di Fiumicino, 'quindi questo e' straordinario e se vediamo soltanto anche la componente del traffico da e per Roma, escludendo il traffico in connessione, questo numero cresce a oltre il 30%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire certamente un'infrastruttura che funziona. E' un sistema che e' in grado di attrarre nuovi vettori, ma indiscutibilmente anche un livello di attrattivita' della destinazione Roma della destinazione Italia che cresce sempre di piu'', ha aggiunto Troncone.

'Questo risultato e' previsto in continua crescita e confermato anche nel lungo termine. Questo e' il motivo per cui l'aeroporto, naturalmente, sta lavorando anche sull'aeroporto del futuro, un aeroporto certamente green, certamente tecnologico, ma anche piu' grande per accogliere quello che e' il traffico previsto nei prossimi 20 anni che potrebbe anche ad andare a sfiorare 100 milioni di passeggeri', ha proseguito il manager, che parlando del 2026 ha spiegato che 'le prime settimane dell'anno, adesso siamo quasi verso la fine di febbraio, confermano questo tasso di crescita e i primi mesi dell'anno stanno crescendo di circa 2% in piu' rispetto allo stesso periodo dello scorso anno'.

Uno dei driver di crescita e' l'apertura di nuove rotte: 'Gli ultimi anni sono stati anni in particolare del Nord America, ma il futuro sara' fatto soprattutto di collegamenti dall'Asia. Sul Nord America, l'anno scorso abbiamo aperto due nuove destinazioni, due nuove rotte da Denver a da Minneapolis, quest'anno proseguiremo con l'apertura di Houston e di Seattle, che sono citta' nordamericane mai collegate con Roma prima e quindi questo e' un po' il lavoro che fa l'aeroporto: attivare nuove rotte'.

L'Italia, ha aggiunto ancora Troncone, 'e' un mercato importante, un motivo per cui Lufthansa (attraverso l'operazione su Ita, ndr) sta investendo in questo mercato e' perche' e' uno dei mercati piu' importanti a livello europeo, quindi presumiamo che sia qui per crescere'. Inoltre, Roma - per la sua posizione geografica - e' 'al centro tra i grandi flussi da Est verso Ovest, quindi dall'Asia verso il Nord America o da Nord, che sarebbe l'Europa, verso il Sud del mondo, oggi soprattutto Sud America, domani anche e sempre di piu' l'Africa' ha 'un vantaggio competitivo importante' e 'Lufthansa ha investito qui, fa parte di una delle tre grandi alleanze e quindi presumiamo che anche come piattaforma di transito Lufthansa sia a Roma per investire e per crescere'.

