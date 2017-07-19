Adr: Oice, Masterplan Fiumicino e' un investimento strategico

Lupoi: sara' driver di crescita nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Piano di sviluppo sostenibile dell'aeroporto di Roma Fiumicino 'sara' un investimento strategico fondamentale per rafforzare la competitivita' e l'integrazione del Paese, che esaltera' l'ingegneria e l'architettura italiane'. Lo ha detto il presidente dell'Oice Giorgio Lupoi a margine di un primo incontro informale di presentazione dei contenuti del Piano.

'Il nuovo masterplan dell'aeroporto Leonardo da Vinci - ha aggiunto - nella scia dei riconoscimenti internazionali attribuiti allo scalo negli ultimi anni, si colloca a pieno titolo tra le grandi opere infrastrutturali che segnano la storia del nostro Paese e contribuiscono a renderlo grande nel mondo, rappresentando un esempio concreto di innovazione, sostenibilita' e visione a lungo termine'. Il piano prevede 9 miliardi di euro interamente autofinanziati, di cui 4 relativi a interventi sull'attuale infrastruttura e 5 per nuove opere. Complessivamente, secondo l'Oice, l'investimento 'si configura come un driver essenziale per la crescita e lo sviluppo economico nazionale, in grado di generare ricadute positive non solo sul settore di riferimento, ma sull'intero sistema produttivo, contribuendo in maniera significativa alla creazione di occupazione e al rafforzamento del tessuto economico del Paese'.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 19-12-25 18:01:52 (0573)INF 5 NNNN