AcomeA SGR: obbligazionario sotto la lente, Btp, carry e opportunita' asimmetriche nel 2026 PAROLA AL MERCATO

di Daniele Bivona* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - Il 2026 si apre in un contesto obbligazionario intrappolato nella K-shaped economy: una parte ristretta dell'economia globale continua a performare, mentre la gamba bassa - famiglie, aziende e paesi piu' deboli - richiede un supporto permanente che i policy maker mantengono attraverso politiche fiscali e monetarie eccezionalmente espansive. Il 2025 ha reso evidente questa dinamica: prima il 'Liberation Day', quando il mercato ha messo in dubbio la sostenibilita' di tariffe aggressive, tagli fiscali finanziati da entrate doganali e rottura dell'ortodossia americana; poi l'illusione di un'economia immacolata, alimentata da una crescita USA resiliente, un'inflazione meno reattiva del previsto e un record di tagli delle banche centrali pari solo al 2008 e al 2020.

Questo mix ha spinto equity e credito ai massimi, comprimendo la volatilita' e accentuando le dislocazioni gia' visibili in Europa: government spread negativi, OAT che rendono piu' dei Btp, corporate A che trattano sotto i governativi e curve core irripidite oltre i fondamentali dopo un drawdown del 50-70%. Questo sistema di stimoli e' un regime difficile da smontare, soprattutto alla vigilia delle elezioni midterm americane, ma che amplia le vulnerabilita' sistemiche - dal private debt alla parte piu' fragile del credito - e lascia i mercati esposti a code piu' larghe sia in positivo sia in negativo.

Europa: opportunita' sui titoli 'core' lunghi In questo contesto la duration e' tornata un alleato importante dei portafogli, ma solo nei segmenti in cui i prezzi riflettono valore reale. Non negli Stati Uniti, dove il rischio di un nuovo rialzo dei term premia rimane elevato, la politica fiscale resta espansiva e un'inflazione core stabilmente sopra il 3% limita la credibilita' di un easing profondo. Abbiamo gia' preso profitto sul long end dei TIPS e dei Treasury: oggi il miglior rapporto rischio/rendimento si trova nel Regno Unito e soprattutto nei titoli a lungo e ultralungo termine europei.

L'Europa rimane profondamente dislocata: OAT che rendono piu' dei Btp, corporate A sotto i governativi e government spread negativi convivono con fondamentali in deterioramento. E' proprio questa incoerenza a creare valore sulla duration core, dove la curva tedesca 2-30 anni ha superato i 140 punti base, massimo dal 2019, e dove i titoli lunghi e ultra-lunghi - Austria, Germania, Francia e UK - hanno perso il 60-70% del prezzo nell'ultimo quinquennio. Oggi scambiano su livelli storicamente depressi, con valutazioni che offrono carry, convessita' e un profilo asimmetrico unico nel reddito fisso.

Alcuni rischi restano, come la riforma dei fondi pensione olandesi o l'irripidimento della curva giapponese - che possono ancora spingere all'irripidimento della curva europeo, ma il quadro di fondo resta favorevole: con la Bce che ha anche spazio per portare i tassi verso l'1,5-1,75% e un posizionamento ancora lontano dal consensus, il long e ultralong europeo combinano protezione in caso di risk-off e potenziale di plusvalenze ben superiore al semplice carry.

Il caso Italia L'Italia rappresenta un caso distinto. Da un lato il Btp resta ordinato, sostenuto da domanda domestica stabile e da un riposizionamento dei flussi straordinario; dall'altro le valutazioni sono tirate. Uno spread Btp-Bund intorno ai 70 bps e' poco giustificato dai fondamentali - crescita potenziale debole, margini fiscali limitati, rischio geopolitico non trascurabile - e difficilmente puo' comprimersi molto di piu' sulla base del merito creditizio.

Tuttavia, sono i flussi a dominare la price action: il riequilibrio in atto nei portafogli dei grossi investitori istituzionali e la supply possono spingere il differenziale anche verso area 50 nel 2026.

*Portfolio Manager AcomeA Performance e AcomeA Global Bond.

Red-

(RADIOCOR) 20-12-25 14:11:07 (0290) 5 NNNN