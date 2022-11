Acinque: al via piano industriale 2023-2027, vede Ebitda a 104,1 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 nov - Il cda di Acinque ha approvato oggi il piano industriale 2023-2027 che in coerenza con i precedenti piani industriali prosegue sul percorso di uno sviluppo sostenibile da realizzare attraverso iniziative volte alla transizione energetica, all'economia circolare, alla digitalizzazione e all'uguaglianza di genere. Secondo quanto reso noto in un comunicato, vengono privilegiati investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi green prefissati con risparmi misurabili nella riduzione delle emissioni CO2 (circa 360 k ton di emissioni CO2 evitate in arco piano) e integrati nel Piano come KPI di sostenibilita'. Il piano prevede investimenti nell'arco del piano per 377 milioni di euro, di cui il 60% legati a specifici obiettivi di sostenibilita'. L'ebitda previsto per il 2027 e' di 104,1 milioni di euro con Cagr 2022-2027 pari al 2,6%. L'ebit atteso per il 2027 e' invece di 47,3 milioni con Cagr 2022-2027 pari al 9,4%7. L'indebitamento finanziario netto e' previsto in crescita fino 259 milioni nel 2027 in relazione all'importante piano investimenti e al pay-out, oltre che allo scenario. Il Gruppo infine prevede un pay-out medio in arco piano intorno al 90% del risultato netto di gruppo. "Pur nel contesto di una fase critica, caratterizzata dalle incerte dinamiche dei mercati (energetici e finanziari), il nostro Gruppo prosegue nel cammino di crescita sostenibile a beneficio dei territori in cui opera - sottolineano Marco Canzi e Paolo Soldani, rispettivamente Presidente e AD di Acinque -. Il Piano Industriale 2023-2027 conferma ancora una volta l'impegno nel raggiungimento degli obiettivi nella transizione energetica, nell'economia circolare, nella digitalizzazione, nell'uguaglianza di genere insieme a quelli di carattere finanziario. Ben il 60% degli investimenti in arco piano e' destinato ad attivita' correlate ad obiettivi per lo sviluppo sostenibile: vogliamo mettere a terra progetti concreti per contribuire alla lotta al cambiamento climatico, sempre mettendo al primo posto la generazione di valore per i territori in cui operiamo e dei quali siamo espressione".

