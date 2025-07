Acea: Gualtieri, bando acquedotto Peschiera essenziale per sicurezza idrica Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - "L'avvio del bando di gara per il nuovo Acquedotto del Peschiera e' un passo fondamentale per raggiungere la sicurezza idrica di Roma e del Lazio. Un'opera unica e strategica, in un contesto segnato da una crisi climatica sempre piu' severa, pensata per garantire un approvvigionamento idrico sicuro e rafforzato, uno dei pilastri della nostra Strategia di adattamento climatico". Cosi', in una nota, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in cui ringrazia "Acea per l'impegno a realizzare un intervento di cui la citta' ha bisogno, capace di rispondere alle sfide del futuro e di contribuire concretamente al miglioramento della qualita' della vita'.

Com-Cel

(RADIOCOR) 18-07-25 13:02:08 (0324)ENE,PA,UTY 5 NNNN