Abi: Mauro Maschio alla guida commissione regionale Sardegna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Mauro Maschio (Banco di Sardegna) e' stato nominato Presidente di Abi Sardegna per il prossimo biennio su indicazione dell'Esecutivo di palazzo Altieri. Nel corso della riunione di insediamento della nuova Commissione, si legge in una nota, si e' fatto il punto sulla situazione del credito nella regione. La struttura complessiva di impresa sul territorio con piu' di 33.000 imprese artigiane attive, mantiene elevati livelli di redditivita' e liquidita' pur di fronte ad una congiuntura in rallentamento a causa delle incertezze internazionali, con il risultato di un ulteriore rinvio dei piani di investimento. In Sardegna, sulla base dei dati della Banca d'Italia, a gennaio si registravano prestiti all'economia locale per oltre 24,8 miliardi. Nel dettaglio, alle imprese sono stati dati finanziamenti per circa 8 miliardi e alle famiglie oltre 12,7 miliardi. Per quanto riguarda la rischiosita', le sofferenze lorde si sono attestate a 572 milioni (2,3% del totale dei finanziamenti).

Superiori a 31,9 miliardi i depositi da parte della clientela. La Commissione Abi Sardegna e' composta anche da Carlo Leviani ((Vicepresidente, Intesa Sanpaolo); Paolo Contigliozzi (Bnl Bnp Paribas); Pasquina D'Onofrio (Mps); Simona Maria Monetti (Banco Desio); Marco Monteverde (UniCredit); Aldo Pavan (Bcc Cagliari).

