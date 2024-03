A2a: Pressi (E-Mobility), a Milano 4.000 nuovi punti ricarica in due anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mar - Nel piano strategico di A2A "ci sono 300 milioni di euro di investimenti al 2030 per oltre 20.000 nuove colonnine. Di queste, nell'ambito del progetto City Plug, a Milano, dove abbiamo iniziato con le prime cinque installazioni, prevediamo di installare 2.000 colonnine, quindi 4.000 punti di ricarica entro due anni, con un investimento importante, di parecchi milioni di euro'. Lo ha detto Fabio Pressi, presidente e amministratore delegato di A2a E-Mobility, a margine del Forum AutoMotive, in corso a Milano. "A2a nasce nel settore dell'energy, ma da oltre dieci anni si occupa di mobilita' elettrica, vogliamo trovare soluzioni. Abbiamo lanciato a Milano e Brescia colonnine innovative che trasferiscono la ricarica domestica su strada. Ci sara' una diffusione ampia, pensiamo sia la soluzione per le citta'", ha detto Pressi, sottolineando che "il tema per noi e' centrale, ci deve essere facilita' di ricarica. Il mondo dell'automotive segue l'evoluzione delle tecnologie".

Restano aperte le discussioni sull'infrastruttura di ricarica, che i critici considerano insufficiente a una sostanziale accelerazione dell'elettrico: "Il dibattito sulla rete di ricarica e' interessante, si dice che non c'e' l'infrastruttura di ricarica. Oggi l'Italia e' uno dei Paesi in cui l'infrastruttura complessiva e' piu' presente in termini numerici, con oltre 50.000 punti di ricarica pubblici. Ovviamente, da una parte devono crescere le infrastrutture, come sta succedendo, dall'altra devono crescere i veicoli elettrici", ha detto Pressi, sottolineando che "il cambiamento, anche di comportamenti, va spiegato e poi c'e' il tema dell'interoperabilita', non bisogna guardare di chi e' la colonnina, la rete quando cresce non cresce solo per un operatore ma per tutti e per tutti gli utilizzatori".

