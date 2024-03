Zenith Service: veicolo di cartolarizzazione compra immobili per 50 mln

Portafoglio di proprieta' di Coop Alleanza 3.0 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mar - Zenith Service ha comunicato il perfezionamento dell'acquisto di un portafoglio immobiliare di proprieta' di Coop Alleanza 3.0 da parte del veicolo di cartolarizzazione immobiliare Real Estate SPV Project 2203 (special purpose vehicle), in cui Zenith Service, oltre al ruolo di master servicer e corporate servicer, consolida il suo ruolo di asset manager. Il portafoglio, che ha un valore di acquisto pari a circa 50 milioni di euro, e' composto da immobili con destinazione d'uso prevalentemente retail (unita' in centri commerciali, supermercati, negozi di vicinato e in via residuale terziaria e logistica). Gli immobili si trovano in prevalenza in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia. Il portafoglio risulta prevalentemente locato a una pluralita' di conduttori con una occupancy che sfiora il 96%. L'acquisto del portafoglio da parte della Spv e' stato finanziato attraverso l'emissione di quattro classi di titoli asset backed (Vat, senior, mezzanine e junior notes) sottoscritti da Banca Ifis, Coop Alleanza 3.0 e Frontis Npl. Nell'ambito dell'operazione Zenith Service ha collaborato con DeA Capital Real Estate Sgr, che agisce come advisor nella strutturazione dell'operazione e nella gestione strategica del portafoglio e Banca Ifis che agisce in qualita' di arranger e di calculation agent. "Siamo particolarmente soddisfatti di aver realizzato questa cartolarizzazione immobiliare che vede Zenith consolidare il suo ruolo di leadership in questo segmento", ha detto Umberto Rasori, amministratore delegato di Zenith Service.

