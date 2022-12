Welfare: Cida-Itinerari Previdenziali, ancora pochi a sostenerlo con le tasse -2

"Non favorire evasori e beffa da Quota 103 in Manovra" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - Pur fortemente condizionato dal Covid, oltre che dall'aumento di bonus, sostegni e strumenti assistenziali, quello che emerge dall'ultimo Osservatorio Itinerari Previdenziali e' un quadro che dovrebbe invitare a riflettere: 'Siamo di fronte a paradossi inaccettabili. I nostri dati descrivono una societa' in cui le retribuzioni non crescono e sempre meno lavoratori sostengono il peso crescente della pressione fiscale. Il fatto che i lavoratori con redditi superiori a 35 mila euro lordi siano appena il 13% apre a un'unica alternativa: o stiamo scivolando verso un impoverimento generale non adeguato a una potenza industriale oppure in questo Paese c'e' un sommerso enorme. Di fatto, stiamo continuando a favorire gli evasori', commenta Stefano Cuzzilla, presidente Cida. "E dopo il danno, c'e' anche la beffa per chi, dalla Manovra, vedra' tagliato in modo lineare l'adeguamento dell'assegno pensionistico e poi non potra' accedere, dato il tetto previsto, a quota 103 che e' finanziata proprio da quei tagli'. Il difficile finanziamento del welfare - che nel 2020 e' costato 122,72 miliardi per la spesa sanitaria, 144,76 per l'assistenza sociale e altri 11,3 per il welfare degli Enti locali, in totale 278,78 miliardi: "Negli ultimi 13 anni i redditi dichiarati sono cresciuti del 10%, meno dell'inflazione ed enormemente meno della spesa pubblica e, in particolare, di quella assistenziale aumentata del 98% e arrivata a toccare gia' nel 2020 un valore pericolosamente vicino a quello del gettito dell'Irpef ordinaria. Bastano questi pochi dati per capire come si sia davanti a un onere molto gravoso da sostenere", ha commentato Alberto Brambilla, tra i curatori del volume.

