Welfare: Bocconi, per 1 azienda su 2 vale +10% fatturato e ebitda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Nel 2023 il 54% delle imprese con piani di welfare strutturati ha registrato una crescita del fatturato superiore al 10%, mentre il 44% ha visto migliorare il margine ebidta di oltre il 10%. Una ricerca condotta da SDA Bocconi evidenzia come il welfare aziendale non e' solo un benefit per chi lavora, ma un elemento strategico per la crescita delle imprese. Effetti che si riflettono anche sull'occupazione: il 52% delle aziende ha aumentato l'organico di oltre il 10% e il 20% ha ridotto il turnover oltre questa soglia, fidelizzando e attraendo talenti con una politica non solo retributiva.

Tra i sistemi di welfare, restano ai primi posti ancora i buoni pasto, che generano valore per lo 0,75% del pil, sostenendo 220.000 posti di lavoro, tra occupazione diretta e indiretta. Solo nel 2023, i consumi tramite buoni pasto hanno contribuito con 419mln di euro di iva. Un intervento di potenziamento del buono pasto elettronico, con un aumento della soglia di esenzione fiscale da 8 a 10 euro, sostiene SDA Bocconi, potrebbe generare un impatto positivo su pil e consumi pari a 1mld di euro, con del fatturato degli esercenti convenzionati pari a 300mln di euro, che si tradurrebbero in circa 14.000 nuovi posti di lavoro. Dal punto di vista fiscale l'incremento dei versamenti iva sui consumi si tradurrebbe in 25mln di euro.

