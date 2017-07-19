Wef: 50% dei leader si attende mondo tempestoso nei prossimi due anni

La percentuale sale al 57% per il prossimo decennio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - Il confronto geo-economico emerge come il rischio principale di questo 2026 seguito da conflitti internazionali, condizioni meteorologiche estreme, polarizzazione sociale e disinformazione. E' quanto emerge dal Rapporto sui Rischi Globali 2026 del World Economic Forum che rivela come le previsioni dei leader e degli esperti mostrano una profonda preoccupazione. "La meta' degli intervistati prevede un mondo turbolento o tempestoso nei prossimi due anni, con un aumento di 14 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Un altro 40% si aspetta che le previsioni biennali siano quantomeno instabili, mentre il 9% prevede stabilita' e l'1% calma". Per quanto riguarda le prospettive per i prossimi 10 anni, il 57% si aspetta un mondo turbolento o tempestoso, il 32% si aspetta che la situazione sia instabile, il 10% prevede stabilita' e l'1% calma. "Un nuovo ordine competitivo sta prendendo forma, mentre le grandi potenze cercano di assicurarsi le proprie sfere di interesse - ha dichiarato Borge Brende, Presidente e Ceo del World Economic Forum - . Questo panorama mutevole, in cui la cooperazione appare notevolmente diversa rispetto a ieri, riflette una realta' pragmatica: gli approcci collaborativi e lo spirito di dialogo rimangono essenziali". Il confronto geo-economico e' in cima alla classifica dei rischi a breve termine, con il 18% degli intervistati che lo considera il rischio che piu' probabilmente scatenera' una crisi globale nel 2026, oltre ad essere al primo posto per gravita' nei prossimi due anni, con un aumento di otto posizioni rispetto allo scorso anno. I conflitti armati su base statale seguono in seconda posizione per il 2026, scendendo al quinto posto per il biennio. "In un mondo di crescenti rivalita' e conflitti prolungati - rileva il rapporto - il confronto minaccia le catene di approvvigionamento e la piu' ampia stabilita' economica globale, nonche' la capacita' di cooperazione necessaria per affrontare gli shock economici. Per quanto riguarda le prospettive geopolitiche, il 68% degli intervistati prevede un "ordine multipolare o frammentato" nel prossimo decennio, con un aumento di quattro punti rispetto allo scorso anno". I rischi economici registrano l'aumento collettivo piu' consistente nelle previsioni biennali. I rischi di recessione economica e inflazione sono saliti entrambi di otto posizioni, rispettivamente all'11esimo e al 21esimo posto, mentre l'esplosione di una bolla speculativa e' salita di sette posizioni, arrivando al 18esimo posto. Le crescenti preoccupazioni per il debito e le potenziali bolle speculative, in mezzo alle tensioni geo-economiche, potrebbero innescare una nuova fase di instabilita'.

