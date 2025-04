Violenza donne: Roccella, nuove risorse per domande reddito di liberta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Con uno stanziamento ad hoc da parte del ministero per le Pari Opportunita', in aggiunta alle somme gia' erogate per il 2024, troveranno copertura integrale le domande per il reddito di liberta' pervenute nel corso della finestra di 45 giorni appena conclusa per il rinnovo delle richieste in sospeso relative al quadriennio 2021-2024. La ministra Eugenia Roccella ha infatti disposto, al fine di non intaccare le risorse previste per l'annualita' 2025, che il dipartimento per le Pari Opportunita' metta a disposizione delle Regioni le somme eventualmente eccedenti a copertura delle domande pregresse rinnovate. E' quanto si legge in una nota del ministero. 'Il governo conferma la propria attenzione per la violenza contro le donne, che fin dal primo giorno abbiamo considerato una priorita' assoluta - dichiara la ministra Roccella -. Abbiamo potenziato sia a livello normativo che a livello finanziario gli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza. Per quanto riguarda il reddito di liberta', il nostro governo lo ha reso strutturale e con l'intervento aggiuntivo del dipartimento garantiremo la piena soddisfazione delle domande fin qui pendenti e la totale disponibilita' delle risorse stanziate per l'annualita' corrente. Un ulteriore segnale di grande attenzione - conclude Roccella - verso un tema sul quale siamo impegnati con tutte le nostre forze'.

