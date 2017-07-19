Vino: oltre meta' vigneti Valpolicella green, ma su export pesano dazi -2

'Anno difficile ma con una buona ripresa in ultimo trim' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - 'In uno scenario sempre piu' competitivo, la Valpolicella sta puntando forte sulla sostenibilita' - spiega il presidente del Consorzio Valpolicella, Christian Marchesini - asset in chiave green del proprio territorio ma anche leva di mercato per diverse aree della domanda, dal Nord-Europa al Nord-America, dove e' considerata un valore aggiunto'. La certificazione volontaria Sqnpi ha cosi' trovato 'terreno fertile tra i nostri produttori, con una crescita del 47% solo nel 2025 e del 110% negli ultimi 3 anni'.

Secondo l'analisi del Consorzio, che ad 'Amarone Opera' prima presenta la propria annata 2021, la tutela agro-ambientale certificata insiste oggi su quasi 4666 ettari rispetto a un totale della denominazione di circa 8600 ettari. Di questi, 1100 ettari sono biologici (in contrazione del 9%) e quasi 3500 certificati con il logo ministeriale della sostenibilita'.

Sul fronte del mercato, per la prima denominazione rossa del Veneto e tra le principali in Italia con un giro d'affari di oltre 600 milioni di euro, si e' chiuso un 2025 difficile ma con una buona ripresa nell'ultimo trimestre. Il saldo dell'imbottigliato segna una contrazione piu' contenuta rispetto alle premesse, se si considera il difficile contesto congiunturale: l'Amarone chiude a -2,4% (circa 102 mila ettolitri), il Valpolicella a -2,7% (123,8 mila ettolitri), mentre il Ripasso scende del 3,7% (oltre 205 mila ettolitri).

Enr-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 31-01-26 12:30:46 (0236)FOOD 5 NNNN