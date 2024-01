Vino: crescono fine wines italiani (+3,6%) nel 2023, rallentano i francesi (-3,3%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - In Francia nel 2023 lo Champagne e' tornato a contare su un volume di offerta piu' ampio dopo due anni di produzione limitata che ne avevano particolarmente sostenuto il prezzo, registrando pero' una flessione del -2,1%. Calano anche Bordeaux (-2,4%) e Borgogna (-5,3%): quest'ultima in particolare, registra una correzione di valore dopo anni di forte crescita guidata soprattutto dai mercati asiatici. "Il mercato dei fine wines nel 2023 ha ritrovato maggiore equilibrio, dopo una corsa durata un decennio. E' una pausa fisiologica e sana che, in virtu' della normalizzazione di alcune quotazioni, puo' rappresentare un'interessante finestra di ingresso in un mercato che tradizionalmente registra performance a doppia cifra - ha commentato in una nota Leonardo Bernasconi DipWset, head of wine di eWibe -. Guardando al 2024, ci aspettiamo che questo assetto si mantenga almeno per il primo semestre, durante il quale Bordeaux potrebbe offrire le migliori occasioni di acquisto. D'altra parte, riteniamo possa proseguire il trend di crescita dei vini italiani caratterizzati da un ottimo rapporto tra prezzo e qualita' e che potranno beneficiare di concrete opportunita' di rivalutazione nel medio-lungo periodo. Ci attendiamo che le recenti annate 2019 e 2021 in Piemonte e Toscana possano generare significativi volumi di scambio sul mercato di eWibe, in virtu' dell'eccezionale qualita' dei millesimi', ha concluso Bernasconi.

Com-Mar

