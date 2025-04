Vino: Bottega (Gruppo Vinicolo Cve), come noi anche clienti Usa preoccupati per dazi

Export verso gli Stati Uniti di Prosecco vale 700 mln euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 1 apr - 'Siamo molto preoccupati e lo sono anche i nostri clienti americani: i ristoratori non hanno piu' bottiglie e si trovano ad un costo molto elevato. Gli importatori non vogliono rischiare e quindi non ordinano. E tutto poi si ripercuote sulla filiera dei costi, da quelli di magazzino ai termini di pagamento a quelli dei trasporti'.

Cosi' il presidente del Gruppo Vinicolo di Confindustria Veneto Est (Cve) Stefano Bottega sul tema dei dazi reciproci che entreranno in vigore da domani e decisi dal presidente Usa Donald Trump. Un'attesa carica di incertezze che condizione la vigilia del Vinitaly e mette un'ipoteca sul futuro delle esportazioni di Prosecco negli Usa: per le tre denominazioni del Prosecco, secondo i dati proposti da Cve, il mercato Usa corrisponde a oltre 150.000.000 di bottiglie, pari a circa il 25% dell'export totale, per un fatturato di oltre 700 milioni di euro.

"Rischiamo che il prodotto italiano, sulla cui promozione abbiamo molto investito negli ultimi anni, possa venire sostituito e che, ancor peggio, cambi la cultura enologica di quel grande Paese - aggiunge Bottega. - I vini italiani o francesi potrebbero solo in parte essere rimpiazzati da quelli americani. Mentre un'eventuale sostituzione con la produzione cilena, argentina o neozelandese, priverebbe il consumatore statunitense di prodotti riconosciuti ed apprezzati per qualita' e tradizione. Non conviene quindi a nessuno avviare una guerra dei dazi, penalizzando in Europa l'import di whiskey americano, anch'essa annunciata dalla Ue e poi sospesa. Siamo di fronte a un reciproco gioco al rinvio che crea incertezza e destabilizza il mercato con il settore vinicolo come ostaggio".

Com-col-ric

(RADIOCOR) 01-04-25 12:34:42 (0366)FOOD 5 NNNN