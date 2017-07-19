Vinitaly: Ville Venete e vino, sistema da 170 mln di fatturato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Verona, 13 apr - Le Ville Venete si confermano non solo patrimonio storico e culturale, ma anche un vero e proprio motore economico legato al vino.

Una filiera che conta piu' di 1.400 ettari coltivati e genera oltre 170 milioni di euro. Questo e' uno dei dati emersi durante la conferenza stampa di presentazione della Verticale sul Vino che rappresenta un'anticipazione della ricerca "Ville Venete Re-Birth" condotta dall'Associazione per le Ville Venete APS, sviluppata da Group (The European House - Ambrosetti), e sostenuta dalla Regione Veneto. Debutta al Vinitaly anche il "Grand Tour Wine & Delicacies", la mappa turistica promossa dall'Associazione Ville Venete Aps. Uno strumento pensato per accompagnare visitatori e appassionati alla scoperta dell'enogastronomia regionale attraverso le Ville: dal vino all'olio, dal miele al riso, in un percorso che intreccia produzione agricola e patrimonio storico.

"Le Ville Venete - spiegano Alessandra Bracchi Consulente di Teha Group e Isabella Collalto, presidente dell'Associazione delle Ville Venete Aps - costituiscono un modello integrato di valorizzazione culturale ed economica, attive nella produzione agricola e agroindustriale, enogastronomia, nell'ospitalita', negli affitti e negli eventi. Per quanto riguarda la produzione vitivinicola, le Ville Venete contribuiscono ad un sistema produttivo strutturato e diffuso rappresentando oltre 170 milioni di Euro di fatturato e con una tradizione storica piu' che centenaria. Le cantine legate alle Ville Venete mostrano una propensione all'export significativamente superiore alla media nazionale: il 60% della produzione vinicola e' destinata alle esportazioni, + 15 p.p. rispetto alla media nazionale. Inoltre, la produzione delle Ville Venete e' di qualita': almeno una produzione e' certificata (DOC, DOCG o IGT) in ogni cantina, +30% rispetto alla media nazionale. Nel complesso, le Ville Venete rappresentano un ecosistema economico e culturale rilevante e per certi versi sorprendente, che merita di essere difeso, riconosciuto e ulteriormente valorizzato".

Col-ric.

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