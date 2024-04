Vinitaly: Aurigemma, consegnato documento a ministro tutela filiera agroalimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - Questa mattina si e' tenuta l'assemblea plenaria della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, dove tra gli oggetti all'ordine del giorno, c'era anche il punto 'il ruolo dei consigli regionali in Europa a tutela delle filiere produttive e delle identita' territoriali: fare sistema per difendere le eccellenze agroalimentari, del made in Italy: buone prassi e buone proposte. L'incontro si e' svolto a Verona, durante la 56esima edizione di Vinitaly 2024.

'Abbiamo consegnato un documento al Ministro dell'Agricoltura e della Sovranita' Alimentare Francesco Lollobrigida, da parte dei presidenti delle assemblee legislative, al fine di tutelare e salvaguardare la filiera agroalimentare, soprattutto in ambito europeo - ha detto il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome. Per valorizzare la filiera 'deve esserci una collaborazione sinergica, tra tutte le istituzioni coinvolte, affinche' si porti avanti un progetto di difesa e attenzione per le varie esigenze, a tutela dei nostri prodotti - ha aggiunto Aurigemma - Soprattutto, al fine di evitare e scongiurare decisioni, a livello europeo, che potrebbero andare a penalizzare le nostre filiere, che sono il risultato di anni di impegno, lavoro, innovazione e studio'.

com-Dca

(RADIOCOR) 15-04-24 19:11:55 (0681)FOOD,PA 5 NNNN