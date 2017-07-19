Vinitaly: a Chicago attesi piu' di 1.500 operatori e oltre 250 espositori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 3 ott - Saranno oltre 250 gli espositori di Vinitaly.USA e wine2wine Vinitaly business forum, entrambi in programma al Navy Pier di Chicago domenica 5 e lunedi' 6 ottobre.

Organizzata da Veronafiere-Vinitaly con ITA - Italian Trade Agency, Fiere Italiane e la Camera di Commercio italiana americana del Midwest-Chicago, la seconda edizione della manifestazione vedra' protagonisti alcuni dei brand piu' importanti e noti sul mercato Usa ma pure realta' collettive regionali (Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto) e consortili (Consorzi del Prosecco Doc, di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, dell'Asti Docg, della Valpolicella, del Brunello di Montalcino, Custoza, Chiaretto e Bardolino, Lugana e Garda) in rappresentanza dell'offerta enologica Made in Italy, in un percorso di piu' di 2 mila etichette.

'A Chicago attendiamo piu' di 1500 operatori, tra buyer e importatori. Un risultato che, in un contesto complesso per il settore, conferma Vinitaly.USA quale presidio fondamentale e irrinunciabile per il vino italiano negli Stati Uniti - commenta il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo -. Un ponte tra le nostre aziende e i principali player di un mercato che puo' esprimere ancora nuove aree di business che Veronafiere intende intercettare. Con questo obiettivo, quest'anno ci presentiamo con le nostre due rassegne leader nella promozione del vino'.

