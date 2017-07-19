Vietnam: crescita record dell'8,2% in terzo trimestre nonostante dazi

Vista crescita dell'8% nel 2025 contro il 7,1% del 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - La crescita economica del Vietnam ha raggiunto l'8,2% nel terzo trimestre, una delle piu' elevate degli ultimi dieci anni, nonostante l'entrata in vigore dei nuovi dazi doganali statunitensi. Si tratta della 'crescita trimestrale piu' forte dal 2011', se si esclude la vigorosa ripresa post-Covid-19 del 2022, si legge in un comunicato il ministro delle Finanze, Nguyen Van Thang. Il Vietnam, che punta a diventare un 'Paese a reddito medio' entro il 2030, prevede una crescita dell'8% nel 2025 contro il 7,1% del 2024.

Nel trimestre precedente, la crescita aveva gia' raggiunto il 7,96%. Nel periodo da gennaio a settembre, e' stata del 7,8% su base annua, sempre secondo il governo. Il Vietnam registra risultati 'positivi e notevoli' nonostante una situazione economica mondiale complicata e sfide interne, tra cui una costosa stagione dei tifoni, ha sottolineato il comunicato del governo. Il Paese ha subito dieci forti tempeste quest'anno, tra cui il tifone Bualoi, che la scorsa settimana ha provocato inondazioni e smottamenti diffusi, uccidendo piu' di 50 persone e danneggiando case, infrastrutture e coltivazioni. Il governo ha stimato in 620 milioni di dollari il totale dei danni causati dalle catastrofi naturali nel terzo trimestre.

