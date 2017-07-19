Dati
            Notizie Radiocor

            Vianini Lavori: consegnate due varianti sulla Belluno-Cortina

            Valore commessa per societa' gruppo Caltagirone 120mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - Vianini Lavori (gruppo Caltagirone) ha consegnato oggi, nel corso di una cerimonia, due varianti sulla SS 51 Alemagna che collega Belluno a Cortina. Il valore dell'investimento complessivo delle opere, affidate da Anas, e' stato di 185 milioni, si legge in una nota, di cui 120 milioni relativi alla commessa per Vianini Lavori. Le due varianti, di Valle e Tai di Cadore, rientrano nel 'Piano Straordinario per l'Accessibilita' a Cortina' in vista delle Olimpiadi Invernali del prossimo mese di febbraio. Le varianti sono state inaugurate questo pomeriggio alla presenza del Ministro per i Trasporti e le infrastrutture Matteo Salvini, del Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e dei Sindaci dei Comuni di Tai e Valle di Cadore, Sindi Manushi e Marianna Hofer, insieme all'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e all'amministratore delegato di Vianini Lavori, Vincenzo Onorato.

            Gli interventi sono stati progettati privilegiando lo sviluppo in sotterraneo, realizzando due gallerie rispettivamente di 1.000 metri (per Tai) e di 620 metri (Valle) e limitando gli sbancamenti, grazie a complesse opere di sostegno dei versanti, cui si aggiungono 3 rotatorie e i nuovi collegamenti viari.

            com-Ggz.

            (RADIOCOR) 26-01-26 17:50:31 (0495)INF 5 NNNN

              
