Vertice Ue: ok Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni Meloni

Tra impegni no escalation in Mar Rosso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, relative al Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles. Il testo e' stato votato per parti separate, facendo registrare alla prima votazione 190 voti favorevoli e 50 contrari (68 gli astenuti). Via libera, tra le altre, anche a parti, sulle quali il Governo aveva espresso parere favorevoli, delle risoluzioni presentate da Iv e Az.

Gli impegni del documento della maggioranza ribadiscono la posizione del Governo espressa dalla presidente del Consiglio sui diversi dossier che saranno all'attenzione del summit di Bruxelles. In particolare l'Esecutivo viene impegnato a "lavorare con tutti gli attori regionali e internazionali per evitare pericolose escalation nell'area, a partire da quella del Mar Rosso, rotta centrale dei traffici commerciali internazionali, per la quale e' stata approvata la missione europea 'Aspides' a comando italiano e di carattere difensivo, finalizzata ad assicurare la sicurezza marittima e la liberta' di navigazione anche nella piu' ampia area europea e indo-pacifica".

