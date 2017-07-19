Dati
            Notizie Radiocor

            Vertice Ue: Macron, progressi entro giugno o avanti con cooperazione rafforzata

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Alden Biesen, 12 feb - "Se a giugno non avremo progetti concreti, prospettive e progressi tangibili" in materia di competitivita', "decideremo di ricorrere alla cooperazione rafforzata". Lo ha indicato il presidente francese Emmanuel Macron al termine del summit informale che si e' tenuto nel castello di Alden Biesen, nella provincia belga del Limburgo. "Abbiamo bisogno di innovazione. E questa innovazione richiede piu' finanziamenti, e' un dato di fatto. Quindi dovremo lavorare su come aumentare gli investimenti nell'innovazione. L'Unione dei mercati dei capitali sembra creare convergenza ma quello che abbiamo deciso oggi e' che da qui a giugno dovremo finalizzare l'agenda", ha sottolineato Macron.

            fil.

