Vertice Ue: Fitto ribadisce, vogliamo flessibilita' sull'uso dei fondi Pnrr e coesione

La partita per sfuggire alla stretta dei tempi attuazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 6 feb - Il ministro degli affari europei Raffaele Fitto ha ribadito che l'Italia chiede 'nell'immediato flessibilita' nell'uso dei fondi Ue esistenti, in particolare Pnrr e coesione e, in tempi rapidi, la creazione di nuovi strumenti come quello di un Fondo comune per la sovranita' europea'. E' quanto viene indicato in una nota inviata ai media (il ministro non ha incontrato la stampa accreditata a Bruxelles). La dichiarazione conferma che la vera partita che l'Italia intende giocare alla riunione dei capi di stato e di governo questa settimana a Bruxelles e' volta a ottenere spazi di manovra per trasferire dalle poste del Pnrr alle poste della politica di coesione progetti di investimenti per svariati miliardi di euro per sfuggire alla stretta dei tempi di attuazione concordati per il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Aps

(RADIOCOR) 06-02-23 15:12:04 (0368)FONUE 5 NNNN