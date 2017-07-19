Vertice Ue: domani negoziato in salita tra i 27 sull'uso degli asset russi per prestito a Kiev -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 dic - Alla vigilia del Consiglio europeo la tensione politica e' massima. Tanto che alla fine il presidente dell'Ucraina Zelensky sara' presente al vertice. La questione della forma che prendera' l'intervento finanziario europeo e' sia natura tecnica, per gli effetti che puo' avere sui mercati dei capitali e sul profilo/credibilita' dell'euro in quanto valuta di riserva, sia di natura politica. Si tratta da un lato di assicurare il massimo appoggio a Kiev nel momento in cui il negoziato di pace non ha ancora portato a una posizione consolidata da parte degli 'alleati' su punti importanti (in un contesto in cui Mosca si chiama ancora fuori dalla partita negoziale); dall'altro lato una operazione finanziaria fondata sull'uso degli asset russi sanzioni comporta dei rischi seri per il fronte europeo.

La liquidita' maturata sui titoli di proprieta' della banca centrale russa sarebbero prestati alla Ue che a sua volta li presterebbe all'Ucraina: secondo la Ue non si tratta di una confisca, i servizi giuridici comunitari ne sono stracerti.

Tuttavia, la percezione nei mercati finanziari puo' essere diversa: l'agenzia di rating Fitch (americana come sono americane le altre due major, S&P e Moody's) ha lanciato l'allarme per rischi di liquidita' e rischi di conflitti legali. La causa russa contro Euroclear si riferisce a un ammontare superiore ai 210 miliardi di euro detenuti dalla societa' belga che regola le transazioni in titoli e li custodisce per 90 paesi del mondo: cio' da' il senso dei rischi possibili.

Il Belgio non ha cambiato posizione, pur avendo votato a favore - come l'Italia d'altronde - a far passare la sanzione sugli asset da semestrale a permanente usando l'articolo 122 del trattato che permette di prendere decisioni a maggioranza qualificata degli Stati membri (dunque non all'unanimita') in casi eccezionali di difficolta': chiede garanzie illimitate nel tempo e nei volumi necessari per non restare da solo con il fiammifero in mano in caso di ritorsioni russe e/o decisioni giudiziarie avverse (nel caso in cui un tribunale riconoscesse che l'operazione costituisca una confisca).

Da un lato sia la Commissione che molti governi ritengono impossibile dare garanzie illimitate, gia' e' difficile far passare garanzie temporanee in quasi tutti i parlamenti nazionali. Oggi la premier Meloni ha dichiarato in Parlamento a Roma: 'Chiediamo chiarezza rispetto ai possibili rischi connessi alla proposta di utilizzo della liquidita' generata dall'immobilizzazione degli asset, particolarmente quelli reputazionali, di ritorsione o legati a nuovi, pesanti, fardelli per i bilanci nazionali'. In ogni caso, ha aggiunti, 'abbiamo il dovere cercare la soluzione piu' efficace per preservare l'equilibrio tra la fornitura di un'assistenza concreta all'Ucraina da un lato, e il rispetto dei principi di legalita', sostenibilita' e stabilita' finanziaria, e monetaria, dall'altro. Siamo aperti a tutte le soluzioni, e intendiamo privilegiare quella che meglio puo' garantire questo equilibrio'. Nella visione italiana le richieste del Belgio pur considerate legittime comporterebbero dei rischi finanziari notevolmente superiori a quelli di un normale prestito comune sui mercati.

Dall'altro lato si temono ritorsioni russe sugli interessi che meno di prima ma continuano a persistere da parte di entita' europee in Russia, cosa che riguarda molti Paesi tra cui l'Italia e in modo particolare la Germania.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 17-12-25 19:50:38 (0702) 5 NNNN