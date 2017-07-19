Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Vertice Ue: Costa, possibili cooperazioni rafforzate, ma prima lavorare per soluzioni a 27
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bilzen, 12 feb - Sulla cooperazione rafforzata, possibilita' che permette a un gruppo di paesi (almeno nove su 27) di avanzare da soli per integrare le loro politiche su tei specifici, Antnio Costa ha detto che resta una possibilita' prevista dai Trattati Ue anche se si lavora per soluzioni a 27, in primo luogo.
