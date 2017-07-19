Venture capital: nel III trimestre investiti in Italia 261 milioni in 75 round

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - Nel terzo trimestre 2025 in Italia sono stati chiusi 75 round e investiti in startup 261 milioni di euro. Rispetto al secondo trimestre, si segnala un aumento negli investimenti (261 da 211 milioni di euro) e un calo nel numero di round (75 da 104). Nel trimestre sono stati registrati 7 round Serie A, 2 Serie C+ e 9 exit. E' quanto emerge dall'Osservatorio sul Venture Capital in Italia - realizzato da Growth Capital, in collaborazione con Italian Tech Alliance. In particolare, e' il settore Smart City quello che registra il piu' alto numero di round, mentre quello Software si aggiudica la raccolta piu' ampia. Il round piu' importante per ammontare e' stato il Serie C di Exein da 70 milioni di euro. Per la prima volta negli ultimi due anni, nel terzo trimestre 2025, non e' stato annunciato alcun nuovo fondo.

'Escludendo i mega round, ancora assenti quest'anno, l'ammontare investito nei primi nove mesi del 2025 e' in linea con gli ultimi due anni, a testimonianza di una stabilita' dell'ecosistema in controtendenza rispetto ai mercati europei piu' maturi. Rimane costante la performance dei Serie A, mentre i Serie B restano il vero collo di bottiglia per le scaleup italiane. In termini di numero di round, il 2025 si profila come l'anno con il maggior numero di deal nella storia del venture capital italiano', ha commentato Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital.

