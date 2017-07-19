Venture Capital: Ey barometer, in Italia 1,5mld nel 2025, vale 0,07% del pil -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - I primi settori per valore degli investimenti venture capital nel 2025 sono stati Deep Tech, Health & Life Science e Software & Digital Services. Geograficamente a trainare ancora la Lombardia, locomotiva dell'innovazione che da sola raccoglie oltre il 60% del totale con 932mln, cui segueno il Lazio (222mln) e la Liguria, che si ferma ad un decimo del valore del podio piu' alto(93mln). La classifica prosegue con Piemonte (65mln) e Puglia (14mln). La Lombardia si distingue anche per numero di operazioni: 113 quelle concluse nel 2025. 'Il venture capital italiano sta evolvendo verso un ecosistema piu' selettivo e strutturato, con operazioni piu' concentrate e di dimensioni piu' rilevanti, una maggiore specializzazione settoriale e una presenza crescente di investitori internazionali nei round principali. E' un segnale di maturazione, ma ancora parziale - spiega anche Gianluca Galgano, head of Venture and Startup, EY Italia -. La sfida ora e' trasformare questa massa critica in un ciclo virtuoso di crescita, rafforzando l'integrazione tra industria, capitale e innovazione e aumentando la capacita' del sistema di generare scaleup ed exit industriali in grado di trattenere valore nel Paese'.

Se pure ben al di sopra dei livelli italiani, in Europa frenano Francia e Germania con, rispettivamente, un -6,9% e -6,5% rispetto all'anno precedente, mentre Regno Unito e Spagna corrono e vedono un incremento significativo del +42% per i britannici e +60,9% per gli spagnoli. Tutti valori che restano, comunque ingenti: 6,3ml di euro per la Francia, 6,6mld per la Germania, Regno Unito a 18,4mld. Anche la Spagna raccoglie 2,6mld, oltre 1 miliardo in piu' rispetto a 1,5mld dell'Italia.

ami-com

(RADIOCOR) 15-01-26 11:45:35 (0335) 5 NNNN