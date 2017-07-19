Veneto: Salvini, lista Zaia valore aggiunto, avanti battaglia per autonomia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ago - Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini si e' collegato con il direttivo regionale della Lega del Veneto, per fare il punto della situazione in vista delle regionali e ribadire la richiesta della Lega di esprimere il prossimo candidato presidente del centrodestra. E' quanto rende noto la Lega precisando come nel corso dell'intervento e' stato fatto un bilancio: il partito conta su 11.000 iscritti e piu' di 160 sindaci. "E in vista delle regionali - prosegue il comunicato - ha gia' raccolto 158 disponibilita' alla candidatura: potrebbero garantire la costruzione di addirittura tre liste. Numeri che secondo Salvini dimostrano 'la forza dirompente della Lega in Veneto". "L'eccellente amministrazione garantita negli ultimi anni con la guida di Luca Zaia non va dispersa' ha aggiunto il ministro che ha parlato anche della lista del presidente uscente, giudicandola un valore aggiunto che proporra' agli alleati.

"Il segretario federale - infine - ha ricordato l'importanza della battaglia per l'autonomia, dando a tutti l'appuntamento a Pontida al prossimo 21 settembre".

Cop

