Var Group: espande data science in Ue, debutta in Spagna e si rafforza in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Var Group, Digital Integrator player nei servizi e le soluzioni digitali, presente in 14 Paesi con un fatturato che punta al miliardo, ha annunciato nei giorni scorsi due nuove business combination: Visualitics Partner Sl (in Spagna, con sede a Madrid), azienda focalizzata sulla business analytics e artificial intelligence, e Janus Professional Services (in Italia, fondata a Cagliari nel 2006), con esperienza nella data platform e nella data security. Grazie alle M&a con Visualitics Partner Sl ( che cambiera' la propria ragione sociale in Data Science Iberia) e Janus, Var Group si rafforza in Italia e affianca per la prima volta le imprese spagnole. Le operazioni potenziano il suo centro di competenza Data Science, dedicato all'ingegneria del dato e ora anche all'intelligenza artificiale nel mercato spagnolo e amplia le competenze nella data integration e nella compliance normativa. Le operazioni, che prevedono l'integrazione delle due realta' nel centro di competenza Data Science, portano un fatturato aggregato di circa 1,5 milioni di euro. Francesca Moriani, Ceo di Var Group, ha dichiarato: 'In un mondo sempre piu' centrato sui dati e sull'intelligenza artificiale, continuiamo il nostro percorso di partner per l'evoluzione digitale grazie alla Data Science, integrando nuove competenze che ci permettono di offrire alle imprese soluzioni concrete. Crediamo che la vera innovazione nasca dall'incontro tra intelligenza artificiale, umana e culturale". Marco Ferrando, Head of Data Science di Var Group, ha concluso: 'E' un approccio completo, per accompagnare nel proprio percorso verso un'impresa data-driven e AI-powered'.

