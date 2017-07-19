Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Valle d'Aosta: Meloni, nessuno mette in discussione l'autonomia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - "C'e' chi si erge a unico baluardo dell'autonomia dicendo che se vincesse il centrodestra quella della Valle d'Aosta sarebbe a rischio ma la verita' e' che nessuno la sta mettendo in discussione". Lo ha chiarito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in cui parla in veste di leader di FdI in vista delle elezioni regionali in Valle d'Aosta, in programma domenica. "Al contrario - ha spiegato la premier - il nostro Governo ha gia' dimostrato di voler valorizzare le autonomie speciali come in Trentino Alto Adige nel rispetto dell'unita' nazionale. Difendere davvero l'autonomia significa renderla piu' forte, piu' utile ai cittadini, non blandirla come uno slogan elettorale".

            fil

            (RADIOCOR) 26-09-25 16:42:16 (0490)GOV,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.