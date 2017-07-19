Valle d'Aosta: Meloni, nessuno mette in discussione l'autonomia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - "C'e' chi si erge a unico baluardo dell'autonomia dicendo che se vincesse il centrodestra quella della Valle d'Aosta sarebbe a rischio ma la verita' e' che nessuno la sta mettendo in discussione". Lo ha chiarito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in cui parla in veste di leader di FdI in vista delle elezioni regionali in Valle d'Aosta, in programma domenica. "Al contrario - ha spiegato la premier - il nostro Governo ha gia' dimostrato di voler valorizzare le autonomie speciali come in Trentino Alto Adige nel rispetto dell'unita' nazionale. Difendere davvero l'autonomia significa renderla piu' forte, piu' utile ai cittadini, non blandirla come uno slogan elettorale".

