Utility: in 2022 le 100 maggiori italiane valgono 15% Pil, 11 mld investimenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - 'L'indagine - spiega l'economista Alessandro Marangoni - mette in evidenza la fase straordinaria che sta attraversando il settore. Da un lato, pare sempre piu' polarizzato tra grandi gruppi, anche internazionali, e piccole-medie utility locali, concentrate su uno o pochi business. Dall'altro, le imprese devono confrontarsi con un sistema complesso, soggetto a una rapida evoluzione dei mercati, delle policy e della regolamentazione, nel quale l'innovazione e la capacita' di investimento giocano un ruolo crescente e discriminante'. Sull'argomento e' intervenuto anche il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, secondo cui 'una normativa in continua evoluzione e spesso non lineare, la volatilita' dei mercati energetici e gli effetti dei cambiamenti climatici sulla risorsa idrica sono le principali sfide che le utility si sono trovate ad affrontare negli ultimi mesi. Uno scenario complesso all'interno del percorso della transizione ecologica, nel quale le imprese di pubblica utilita' giocano un ruolo fondamentale anche per la capacita' di creare valore condiviso e di realizzare gli investimenti legati al Pnrr'. Nel corso dell'evento sono stati assegnati i premi alle migliori societa'. L'azienda top quest'anno e' Iren; i premi tematici sono andati ad A2A, Acinque, Acque Spa, CAP, Gaia Spa, Marche Multiservizi.

