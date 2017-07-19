Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Usa:ordine esecutivo Trump per proteggere proventi petrolio Venezuela da sequestri

            E da procedimenti giudiziari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per proteggere i proventi della vendita di petrolio venezuelano detenuti nei conti del Tesoro statunitense da 'sequestro o procedimenti giudiziari'. Lo ha dichiarato in una nota la Casa Bianca. 'Il presidente Trump - si legge nel comunicato - sta impedendo il sequestro dei proventi del petrolio venezuelano che potrebbero compromettere gli sforzi fondamentali degli Stati Uniti volti a garantire la stabilita' economica e politica in Venezuela'.

            red-Cog.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 10-01-26 18:00:39 (0380)ENE 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.