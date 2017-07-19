Usa:ordine esecutivo Trump per proteggere proventi petrolio Venezuela da sequestri

E da procedimenti giudiziari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per proteggere i proventi della vendita di petrolio venezuelano detenuti nei conti del Tesoro statunitense da 'sequestro o procedimenti giudiziari'. Lo ha dichiarato in una nota la Casa Bianca. 'Il presidente Trump - si legge nel comunicato - sta impedendo il sequestro dei proventi del petrolio venezuelano che potrebbero compromettere gli sforzi fondamentali degli Stati Uniti volti a garantire la stabilita' economica e politica in Venezuela'.

