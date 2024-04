Usa: visita del segretario di Stato Blinken in Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, arrivera' oggi in Cina per la sua seconda visita in meno di un anno, con la missione di aumentare la pressione su Pechino su varie questioni, come il suo sostegno alla Russia, cercando al contempo di allentare le tensioni tra le due maggiori economie del mondo. Il capo della diplomazia americana avra' colloqui venerdi' con i leader cinesi a Pechino, durante i quali dovrebbe chiedere moderazione mentre Taiwan si prepara a insediare un nuovo presidente. Dovrebbe anche parlare delle preoccupazioni americane riguardo alle pratiche commerciali della Cina, che Washington considera anticoncorrenziali, una questione chiave per il presidente Joe Biden in questo anno elettorale. La sua visita iniziera' da Shanghai, dove domani incontrera' studenti e dirigendi aziendali.

