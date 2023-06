Usa: via libera anche dal Congresso, raggiunto accordo sul tetto del debito

Biden: "grande vittoria per economia e popolo americano" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 giu - Via libera all'accordo sul tetto del debito negli Usa anche dal Congresso degli Stati Uniti. Il Senato americano ha adottato stanotte il disegno di legge gia' approvato alla Camera e sospeso il tetto del debito evitando in extremis la minaccia di un default. L'accordo consentira' a Washington di onorare i suoi pagamenti fino all'inizio del 2025del Congresso. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha applaudito al voto del Senato affermando che "questa e' una grande vittoria per l'economia e per il popolo americano".

Red-Cel

(RADIOCOR) 02-06-23 08:01:14 (0078)NEWS 5 NNNN