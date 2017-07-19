Usa: vendite case esistenti a gennaio -8,4%, peggio delle stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 12 feb - A gennaio,le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato un ribasso superiore alle attese. L'indicatore, stilato dall'associazione di settore National Association of Realtors (Nar), e' sceso dell'8,4% rispetto al mese precedente a un tasso annualizzato di 3,91 milioni di unita', contro attese per un ribasso a 4,15 milioni. Le vendite sono diminuite del 4,4% rispetto a un anno prima. Il prezzo mediano e' aumentato dello 0,9% rispetto a un anno prima a 396.800 dollari, il trentesimo aumento anno su anno consecutivo. Le scorte sono diminuite dello 0,8% rispetto al mese precedente, restando in aumento del 3,4% rispetto a un anno prima; per esaurirle, servirebbero 3,7 mesi all'attuale passo di vendita, contro i 3,5 mesi di dicembre e del gennaio 2025.

