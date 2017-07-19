Usa: scorte all'ingrosso piatte ad agosto, stime a -0,2% (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 21 nov - Ad agosto, le scorte di magazzino all'ingrosso negli Stati Uniti sono rimaste stabili rispetto al mese precedente a 907,9 miliardi di dollari, secondo i dati pubblicati dal dipartimento del Commercio. Le attese erano per un dato in ribasso dello 0,2%, dopo il +0,1% del mese precedente. Le vendite sono cresciute dello 0,1%, dopo il +1,3% del mese precedente. Il rapporto scorte/vendite per i commercianti all'ingrosso, eccezion fatta per le filiali e gli uffici di vendita dei produttori, basato su dati destagionalizzati, era pari a 1,28, come a luglio, in ribasso dall'1,34 di un anno prima.

