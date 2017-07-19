Usa: sale a 48,7 punti Ism manifatturiero ad agosto, sopra stime (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 2 set - E' rimasto in contrazione l'Ism manifatturiero, l'indice che misura la performance del settore manifatturiero negli Stati Uniti. Ad agosto, il dato e' salito dai 48 punti del mese precedente a 48,7 punti, contro attese per un dato a 48,5. L'indice ha cosi' registrato il trentaduesimo mese in contrazione degli ultimi trentaquattro. L'indice sui nuovi ordini e' salito di 4,3 punti a 51,4, quello sulla produzione e' iminuito di 3,6 punti a 47,8, quello sull'occupazione e' aumentato da 43,4 a 43,8. L'indice sui prezzi e' sceso da 64,8 a 63,7.

