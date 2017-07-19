Usa: offerte di lavoro ai minimi dal febbraio 2021, secondo indice Indeed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 4 nov - Le opportunita' di lavoro hanno raggiunto il livello piu' basso in oltre 4 anni e mezzo, secondo i dati del sito di ricerca di lavoro Indeed. L'indice degli annunci di lavoro (Job Postings Index) dell'azienda e' sceso a 101,9 al 24 ottobre, il valore piu' recente per il quale sono disponibili dati. Si tratta del valore piu' basso dall'inizio del febbraio 2021.

Il livello rappresenta un calo dello 0,5% dall'inizio del mese e un calo di circa il 3,5% rispetto alla meta' di agosto, il valore piu' recente per il quale sono disponibili i dati governativi del Bureau of Labor Statistics. In condizioni normali, oggi, il Bls avrebbe pubblicato il suo rapporto sulle offerte di lavoro, un indicatore che i funzionari della Federal Reserve monitorano attentamente per individuare segnali di debolezza nel mercato del lavoro. Anche l'ultimo rapporto Jolts, relativo ad agosto, ha indicato un continuo calo delle posizioni aperte.

