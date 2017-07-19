Usa: domande rifinanziamento mutui +14%, tassi invariati
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 10 dic - Negli Stati Uniti, il totale delle domande di rifinanziamento di un mutuo e' aumentato del 14%, la scorsa settimana, rispetto alla settimana precedente, secondo l'indice destagionalizzato della Mortgage Bankers Association; il volume e' aumentato dell'88% rispetto alla stessa settimana dell'anno precedente.
La quota di rifinanziamento dei mutui e' aumentata al 58,2% del totale delle domande, dal 53,0% della settimana precedente. Le richieste di mutuo per l'acquisto di una casa sono diminuite del 2% durante la settimana, registrando un aumento del 19% rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso. Il tasso medio per i mutui a tasso fisso a 30 anni e' rimasto di fatto invariato, passando dal 6,32% al 6,33%.
