            Notizie Radiocor

            Usa: domande rifinanziamento mutui +14%, tassi invariati

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 10 dic - Negli Stati Uniti, il totale delle domande di rifinanziamento di un mutuo e' aumentato del 14%, la scorsa settimana, rispetto alla settimana precedente, secondo l'indice destagionalizzato della Mortgage Bankers Association; il volume e' aumentato dell'88% rispetto alla stessa settimana dell'anno precedente.

            La quota di rifinanziamento dei mutui e' aumentata al 58,2% del totale delle domande, dal 53,0% della settimana precedente. Le richieste di mutuo per l'acquisto di una casa sono diminuite del 2% durante la settimana, registrando un aumento del 19% rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso. Il tasso medio per i mutui a tasso fisso a 30 anni e' rimasto di fatto invariato, passando dal 6,32% al 6,33%.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 10-12-25 13:59:53 (0401) 5 NNNN

              


