Usa: dalla Camera via libera a oltre 60 mld $ di aiuti per Ucraina

Ok a pacchetto da 95 mld anche per Israele e Taiwan (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Via libera, con una maggioranza quasi bipartisan, da parte della Camera Usa ai disegni di legge sugli aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan per un totale di 95 miliardi di dollari, insieme ad altre misure che spaziano dal bando di TikTok all'uso degli asset russi congelati. L'ok, arrivato nella serata di ieri dopo uno stallo di mesi, prevede oltre 60 miliardi di aiuti per Kiev, a lungo richiesti negli ultimi mesi dal presidente ucraino Zelensky, a fronte della controffensiva russa. Secca la replica del Cremlino, secondo cui il pacchetto di aiuti 'uccidera' ancora piu' ucraini a causa del regime di Kiev'.

Red

(RADIOCOR) 21-04-24 10:18:29 (0144) 5 NNNN