Usa: Crosetto, come previsto Ue non serve a Trump in competizione con Cina

Europa non ha risorse e forza militare, indietro su tech (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - "E' accaduto cio' che era previsto" anche se con "2-3 anni" in anticipo rispetto alle attese: "Trump ha semplicemente esplicitato che l'Unione Europea gli serve poco o nulla" nella competizione con la Cina. Cosi' il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X a commento del documento di Strategia di sicurezza nazionale americana diffuso ieri. "Era chiaro" che "il rapporto con l'Ue sarebbe mutato e che le garanzie di difesa regalate dopo il '45 sarebbero finite velocemente" prosegue il ministro. L'Europa "non ha risorse naturali particolarmente rilevanti o utili", "sta perdendo la competizione sull'innovazione e la tecnologia", "non ha potere militare" ed "e' piccola, lenta e 'vecchia' rispetto "ai nuovi attori del Mondo": sono questi i motivi alla base della scelta americana.

