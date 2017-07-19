Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Usa: Bessent, Trump e' intervenuto su Minneapolis per evitare shutdown

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 28 gen - Il presidente statunitense, Donald Trump, ha "abbassato la tensione" sul Minnesota, dovuta alle aggressive operazioni sull'immigrazione, anche per evitare lo shutdown del governo.

            A dichiararlo e' stato il segretario del Tesoro, Scott Bessent, in un'intervista alla Cnbc. Trump sta ora "esortando" i legislatori ad agire per evitare un blocco parziale del governo, ipotizzato per bloccare i finanziamenti federali per il dipartimento della Sicurezza Interna, ha detto Bessent. Senza un accordo, lo shutdown scattera' sabato.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 28-01-26 17:11:36 (0523) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.