Usa: Bessent, Trump e' intervenuto su Minneapolis per evitare shutdown
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 28 gen - Il presidente statunitense, Donald Trump, ha "abbassato la tensione" sul Minnesota, dovuta alle aggressive operazioni sull'immigrazione, anche per evitare lo shutdown del governo.
A dichiararlo e' stato il segretario del Tesoro, Scott Bessent, in un'intervista alla Cnbc. Trump sta ora "esortando" i legislatori ad agire per evitare un blocco parziale del governo, ipotizzato per bloccare i finanziamenti federali per il dipartimento della Sicurezza Interna, ha detto Bessent. Senza un accordo, lo shutdown scattera' sabato.
