Usa: Bessent, presto cali "significativi" prezzi caffe' e frutta importati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 12 nov - Il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, ha affermato che nei prossimi giorni gli americani assisteranno ad "annunci significativi" volti ad abbassare i prezzi di prodotti come caffe', banane e altri prodotti non coltivati negli Stati Uniti. Bessent ha dichiarato al programma di Fox News "Fox and Friends" che gli annunci, che non ha specificato, faranno scendere i prezzi "molto rapidamente", aggiungendo che gli americani inizieranno ad avere maggiore fiducia sull'economia nella prima meta' del 2026.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 12-11-25 15:08:26 (0446) 5 NNNN