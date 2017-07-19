Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Usa: Bessent, presto cali "significativi" prezzi caffe' e frutta importati

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 12 nov - Il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, ha affermato che nei prossimi giorni gli americani assisteranno ad "annunci significativi" volti ad abbassare i prezzi di prodotti come caffe', banane e altri prodotti non coltivati negli Stati Uniti. Bessent ha dichiarato al programma di Fox News "Fox and Friends" che gli annunci, che non ha specificato, faranno scendere i prezzi "molto rapidamente", aggiungendo che gli americani inizieranno ad avere maggiore fiducia sull'economia nella prima meta' del 2026.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 12-11-25 15:08:26 (0446) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.