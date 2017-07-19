Usa: Bessent minaccia Canada, dazi 100% se accordo libero scambio con Cina

Segretario al Tesoro in intervista 'punzecchia' Carney (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Scott Bessent, Segretario al Tesoro Usa, in un'intervista televisiva ha reiterato la minaccia al Canada di dazi al 100% se "fara' un accordo di libero scambio con la Cina". Alla vigilia la minaccia era ga' stata pronunciata da Trump ma Bessent oggi l'ha circostanziata. Il Canada, la settimana scorsa, ha firmato a Pechino un "accordo commerciale preliminare ma storico, volto a eliminare le barriere commerciali e a ridurre le tariffe doganali" secondo la descrizione fatta dal Primo ministro Mark Carney. Bessent nell'intervista ha chiarito che gli Usa controlleranno che il Canada non vada oltre e lasci che Pechino svenda i propri prodotti sul continente americano. Inervistato dalla rete televisiva ABC ha aggiunto: "Non possiamo permettere che il Canada diventi una porta di accesso attraverso la quale i cinesi inondano gli Stati Uniti con i loro prodotti a basso costo". Il rappresentante dell'Amministrazione Usa ha poi dato un chiaro segnale dei rapporti tesi tra Washington e Ottawa facendo una battuta su Carney che in settimana a Davos ha tenuto un discorso di altro profilo. "Non sono del tutto sicuro di cosa stia facendo il Primo Ministro Carney - ha detto Bessent - a parte cercare di compiacere i suoi amici globalisti a Davos".

red-Ggz

