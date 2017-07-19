Dati
            Usa: aeroporto di Washington, incendio per l'incidente al motore di un Boeing 777

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - Un Boeing 777 della compagnia aerea americana United Airlines e' tornato indietro oggi dopo il decollo dall'aeroporto di Washington, diretto a Tokyo, in seguito al guasto del motore al decollo che ha causato un incendio vicino alla pista. Non sono stati segnalati feriti.

            'Poco dopo il decollo - ha spiegato la compagnia aerea Usa - il volo United 803 e' tornato a Washington Dulles ed e' atterrato in sicurezza per riparare una perdita di potenza in uno dei suoi motori. Nessun ferito tra i 275 passeggeri e i 15 membri dell'equipaggio'.

            Probabilmente partiranno alla volta di Tokyo Haneda, a bordo di un altro aereo in partenza piu' tardi, secondo una portavoce dell'aeroporto di Dulles, il piu' grande aeroporto della capitale.

