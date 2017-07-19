Dati
            Usa: -1,93 mln barili scorte settimanali petrolio a +422,888 mln (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 31 dic - La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono diminuite, poco piu' di quanto atteso dagli esperti.

            Registrato un ribasso di 1,934 milioni di barili a +422,888 milioni di unita', secondo i dati diffusi dal dipartimento dell'Energia, con le attese che erano per un dato in rialzo di 0,1 milioni. Gli stock di benzina sono aumentati di 5,845 milioni di barili a 234,334 milioni di barili, contro attese per un dato in rialzo di 0,3 milioni di barili. Le scorte di distillati, che includono il combustibile da riscaldamento, hanno registrato un rialzo di 4,977 milioni di barili a +123,679 milioni di barili, contro stime per un dato in rialzo di 0,8 milioni di barili. L'utilizzo della capacita' degli impianti e' aumentato al 94,7% dal 94,6% della scorsa settimana, con le attese al 94,1%.

            AAA-Mal.

            (RADIOCOR) 31-12-25 16:39:30 (0288)ENE 5 NNNN

              


