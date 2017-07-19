Urso: confermiamo l'investimento di Silicon Box a Novara

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Il ministro alle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato l'investimento a Novara di Silicon Box. 'Invitalia sta, su nostra indicazione, lavorando con gli investitori affinche' sia possibile realizzarlo nel migliore dei modi', ha spiegato a margine dell'inaugurazione di Mido. Ha spiegato che si tratta si un settore in cui altri Paesi non stanno investendo, mentre 'e' importante che l'Italia continui ad investire'. Questo, ha spiegato il ministro, vale ad esempio per Stmicroelectronics e per altri importanti investimenti previsti nel nostro Paese, come Silicon Box. La startup singaporiana ha annunciato tempo fa di voler investire 3,2 miliardi di euro per costruire un nuovo grande impianto di produzione di chips a Novara, in Piemonte.

