Urbanistica: sequestrato il cantiere Unico-Brera, 27 indagati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 dic - Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, disposto dal Gip alla sede, di un cantiere ubicato a Milano, nella centralissima via Anfiteatro 7 (il cantiere 'Unico-Brera'), dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. Sono 27 gli indagati per abusi edilizi. L'attivita' si inquadra in una piu' ampia indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica riguardante piu' progetti urbanistici di rilevante valore economico insistenti sul territorio del Comune di Milano, in corso di realizzazione in violazione della normativa urbanistica, 'con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili', si legge in una nota della procura.

